Осадки в октябре ничего не принесли в крымские водохранилища

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Запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока сократились в октябре на 8,6 млн кубометров.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас объем запасов воды в водохранилищах составляет 43,8 млн кубометров, передает «Интерфакс».

«Продолжалась интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу ноября составил 43,829 миллиона кубометров, что на 8,611 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад. Общий суммарный запас к началу ноября 2020 года на 70,066 миллиона кубометров меньше, чем к началу ноября 2019 года», – сообщили в Крымском гидрометцентре.

Средняя температура воздуха в регионе в октябре была выше нормы на 5,5 градуса. Дожди были 1-3, 18-19 и 29-31 октября. Но, по данным метеорологов, на уровень воды в водоемах эти осадки не повлияли.

Подобное обмеление крымских водохранилищ уже случалось в 2013 и 1994 годах. Но тогда проблему нехватки воды на полуострове решал Северо-Крымский канал, который был перекрыт украинской стороной в 2014 году в связи с присоединением Крыма к России. Сейчас в регионе действуют жесткие графики подачи воды.

Данная проблема решается на федеральном уровне. В частности, было выделено около 50 млрд рублей на комплекс мер по водообеспечению полуострова.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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