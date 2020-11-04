Молоко и хлеб помогут против коронавируса?

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Ученые призывают добавлять витамин D в хлеб и молоко, чтобы бороться с COVID-19. Этот призыв был продиктован тем, что рекомендации о том, что люди должны принимать «солнечный витамин», не работают.

Ученые обратились к правительству Великобритании с призывом добавлять витамин D в обычные продукты, такие как хлеб и молоко, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает The Guardian.

По данным группы, созванной доктором Гаретом Дэвисом, исследователем медицинской физики, до половины населения Великобритании испытывает дефицит витамина D, и правительственные рекомендации о том, что люди должны принимать добавки, не работают.

Согласно некоторым исследованиям, низкий уровень витамина D, который человеческий организм вырабатывает в ответ на сильный солнечный свет, может привести к большему риску заражения коронавирусом или к более серьезным последствиям инфекции.

На прошлой неделе исследователи в Испании обнаружили, что 82% пациентов с коронавирусом из 216 госпитализированных имели низкий уровень витамина D. Однако картина неоднозначна - некоторые исследования показывают, что уровень витамина D практически не влияет на COVID-19, грипп и другие респираторные заболевания.

В Великобритании управление общественного здравоохранения Англии (PHE) и Департамент здравоохранения и социальной защиты в последнее десятилетие отклоняли призывы к обогащению витамином D таких продуктов, как молоко, хлеб и апельсиновый сок, что практикуется в ​​Финляндии, Швеции, Австралии и Канаде.

«На мой взгляд, очевидно, что витамин D может не только защитить от серьезности заболевания, но и от инфекции, - говорит доктор Гарет Дэвис. – Обогащение пищевых продуктов потребует тщательного планирования для эффективного внедрения, особенно с учетом того, что люди теперь принимают добавки. Выбирать правильные продукты для обогащения нужно очень осторожно. Но очевидно, что нынешняя политика не работает - по крайней мере половина населения имеет дефицит витамина D.

Профессор респираторных инфекций в Университете Королевы Марии в Лондоне Адриан Мартино, который не входит в группу Дэвиса, возглавляет клинические испытания, чтобы изучить, может ли витамин D снизить риск Covid-19 или его тяжесть.

«Правительство рекомендует, чтобы все население принимало добавки витамина D в зимние месяцы, а люди из групп высокого риска - круглый год», - говорит профессор Мартино. – Но мы знаем, что люди просто не делают этого в значительном количестве. Даже я иногда забываю принимать добавки, а я ведь живу и дышу этой темой. Обогащение - действительно хороший способ устранить дефицит».

Наши тела производят витамин D в ответ на сильный солнечный свет. В Великобритании это означает, что с октября по март людям нужно полагаться на другие источники: жирную рыбу, яйца и пищевые добавки.

Некоторые продукты, такие как хлопья для завтрака и грибы, обогащены витамином D, и британцы из семей с низким доходом имеют право на бесплатные поливитамины. Белая мука в Великобритании уже обогащена витаминами B1 (тиамин) и B3 (ниацин), а в прошлом году правительство начало консультации по добавлению витамина B9 (фолиевая кислота), чтобы предотвратить расщепление позвоночника и другие врожденные дефекты мозга и позвоночника.

Исследование, проведенное в Университете Бирмингема в 2019 году под руководством Магды Агиар, экономиста в области здравоохранения, показало, что в ближайшие 90 лет будет как минимум на 25% меньше случаев дефицита витамина D, если будет принято обогащение муки, что позволит сэкономить около 65 миллионов фунтов.

В 2017 году профессор Луи Леви, глава отдела диетологии PHE, ответил на призывы к обогащению, заявив, что нет достаточных доказательств того, что витамин D может снизить риск респираторных инфекций.

На днях было опубликовано новое исследование, согласно которому дефицит питательных веществ солнечного света в четыре раза чаще встречается среди госпитализированных пациентов. Эксперты из Университета Кантабрии в Сантандере обследовали 216 пациентов с COVID-19 в больнице Вальдесилья на севере Испании. Восемьдесят два процента обследованных людей страдали дефицитом витамина D, в то время как только 18 процентов имели достаточный уровень питательного вещества. Исследователи обнаружили, что у тех, у кого было меньшее количество «солнечного витамина», чаще наблюдались высокое кровяное давление и сердечные заболевания.

Большинство пациентов в исследуемой группе также имели сопутствующие заболевания или имели избыточный вес - факторы, которые ослабляют иммунную систему и затрудняют выработку организмом витамина D.

Ученые проанализировали уровень витамина D у наблюдаемых пациентов при поступлении и сравнили их с контрольной группой, случайно выбранной из популяции. Из 216 госпитализированных пациентов дефицит «солнечного витамина» был обнаружен в 82,2% случаев - по сравнению с 47,2% здоровых людей. При этом 44 пациента с дефицитом были переведены в отделение интенсивной терапии, потому что их болезнь ухудшилась, а 37 нуждались в искусственной вентиляции легких, но их уровень витамина D был не ниже, чем у остальной группы.

В тексте использованы материалы: МК

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