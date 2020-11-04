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Власть

Крымстат сообщил о подорожании огурцов и помидоров в Севастополе

В Севастополе зафиксирован рост цен на ряд продуктов, таких, как огурцы, помидоры и сливочное масло.

Об этом сообщили в управлении статистики по Крыму и Севастополю.

Так, по состоянию на 2 ноября, по сравнению с концом октября, «рост цен был отмечен на огурцы свежие (на 23,22%), помидоры свежие (на 10,00%), масло сливочное (на 2,99%)».

Также в Крымстате подсчитали, что в Севастополе, по их данным, немного подешевели морковь (на 3,64%), капуста белокочанная (на 3,29%) и яблоки (на 2,06%).

Ранее в Севастополе цены на различные сорта подсолнечного масла поднялись на 20-50 процентов.

Накануне агентство ТАСС сообщило о рекордном росте цен на подсолнечное масло в России за последнюю неделю. Аналитики рынка связывают это со скачком экспортных цен на фоне активного роста мирового масличного комплекса.

По данным Крымстата, в сентябре зафиксирован рост цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары по сравнению с августом 2020 года – яйца куриные подорожали на 2,9%, масло подсолнечное и кисломолочные продукты – 3,2%, сахар – 8,6%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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