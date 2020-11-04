Крымчанин кинулся на обидчика подруги с осколком стекла

В Нижнегорском районе во время алкогольных посиделок мужчина ранил своего приятеля из-за того, что тот оскорбил его возлюбленную, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась медсестра приемного покоя местной больницы и сообщила о 41-летнем жителе Симферопольского района с ранением шеи.

Полицейские быстро нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый житель Нижнегорского района. Мужчина выпивал в компании, когда за ним пришла сожительница, чтобы увести домой.

Один из участников застолья отнесся к ней без почтения, нагрубил.

«В порыве злости мужчина поднял с земли осколок и нанес один удар обидчику. Удар пришелся в шею. Вызвали скорую помощь. Место преступления злоумышленник не покидал», - говорится в сообщении МВД.

В данный момент в отношении подозреваемого открыто уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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