Крым в 2020-м году заработал на туристах 2,3 млрд рублей

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Туристическая отрасль за девять месяцев 2020 года принесла Республике Крым почти 2,3 млрд рублей в виде налоговых поступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного совета республики по итогам заседания президиума парламента, посвященного курортному сезону в Крыму.

«По данным управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым, за январь – сентябрь 2020 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 2 млрд 256,9 млн рублей. Прямые доходы от туристической отрасли в общей сумме налогов составляют порядка 7%, а по экспертным оценкам 25-30% за счет мультипликативного эффекта», – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, отмечается значительный рост числа отдохнувших в Крыму в осенние месяцы. «За сентябрь в Крыму отдохнули 1 миллион 114 тысяч туристов, за октябрь – 427 тысяч человек, что на 40% и 31% больше аналогичных периодов 2019 года», – добавили в пресс-службе.

Из-за ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, курортный сезон стартовал для крымчан и севастопольцев с 15 июня. А с 1 июля средства размещения начали принимать отдыхающих из других регионов России. По данным на 1 октября, в Крыму отдохнули 5,073 млн человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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