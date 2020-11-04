Крым получил более 400 новых автобусов

На баланс Республики Крым принято более 400 новых автобусов, которые позволят муниципальным образованиям более эффективно решить проблему общественного транспорта.

Первый транспорт уже выходит на маршруты Симферополя, написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

«Средства на эти цели были выделены московским правительством по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Безусловно, перед нами стоит важная задача – соблюсти баланс во взаимоотношениях между государством и частными перевозчиками. Уверен, что несмотря на поступившую технику, в тех регионах, где частные перевозчики в полном объеме выполняют свои обязанности по перевозке льготных категорий граждан, соблюдают расписание, не отклоняются от маршрута и т.д. – они останутся работать без каких-либо последствий», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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