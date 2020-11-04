Власть
Крым получил более 400 новых автобусов
На баланс Республики Крым принято более 400 новых автобусов, которые позволят муниципальным образованиям более эффективно решить проблему общественного транспорта.
Первый транспорт уже выходит на маршруты Симферополя, написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
«Средства на эти цели были выделены московским правительством по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Безусловно, перед нами стоит важная задача – соблюсти баланс во взаимоотношениях между государством и частными перевозчиками. Уверен, что несмотря на поступившую технику, в тех регионах, где частные перевозчики в полном объеме выполняют свои обязанности по перевозке льготных категорий граждан, соблюдают расписание, не отклоняются от маршрута и т.д. – они останутся работать без каких-либо последствий», — написал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Валидаторы не надежны: крымчанам посоветовали все равно брать «наличку» в транспорт. Пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.
На трассе «Таврида» начали строить заправки и зоны отдыха. Возле трассы «Таврида» в Белогорском районе начали строить многофункциональную зону, сообщил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко во время посещения объекта.
Две трети крымчан испытывают проблемы с парковкой. Автомобильный сайт «Дром» выяснил, что 70% крымчан испытывают проблемы с парковкой.
В Саках запретили неправильную парковку даже красивым авто. Глава администрации города Саки Александр Овдиенко упрекнул водителей в неправильной парковке, подчеркнув, что нарушение ПДД не дозволено даже «красивым» автомобилям.
Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму
За минувшие сутки на территории республики выявлено 202 новых случая коронавирусной инфекции.
Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?
Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.
Молоко и хлеб помогут против коронавируса?
Ученые призывают добавлять витамин D в хлеб и молоко, чтобы бороться с COVID-19. Этот призыв был продиктован тем, что рекомендации о том, что люди должны принимать «солнечный витамин», не работают.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
вчера
Из Симферополя уберут рынок «Привоз»
17 часов назад
В правительстве Крыма появился еще один «сбитый летчик»
20 часов назад
Ученые из США обнаружили новые мутации коронавируса
Американские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, одна из которых может делать его более заразным. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале mBIO.