Крупный пожар в Феодосии: в сети обнародовано видео момента возможного поджога

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Некто Али Эмиралиев выложил на канале youtube видеозапись с веб-камеры, на которой зафиксирован момент начала пожара, произошедшего в городе ночью с 30 на 31 октября, в результате которого сгорели семь кафе, магазин и торговые ряды.

Запись сделана с веб-камеры, которая расположена на проспекте Айвазовского, с видом на улицу Ген. Горбачева.

На видео компания из трех мужчин поднимается по улице в сторону кинотеатра «Украина». Через некоторое время в этом же направлении идет женщина. По шатающейся походке и странным движениям можно предположить, что она не совсем трезва. Женщина подходит к одному из кафе с правой стороны улицы, наклоняется, что-то делает, затем уходит. Через несколько секунд в этом месте начинается пожар. Сразу за девушкой по улице прошел мужчина, никак не отреагировав на усилившийся огонь. На видео видно, как быстро разгорается пламя.

В ночь происшествия ветер дул с северо-запада в сторону моря. Можно предположительно определить место начала пожара: это наполовину сгоревшее кафе «Эмир» по адресу: ул. Ген.Горбачева 2Д.

Таким образом, к версии о нарушении противопожарной безопасности владельцами сгоревших объектов теперь добавилась и версия поджога.

В тексте использованы материалы: Кафа

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