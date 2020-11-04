Ковидному госпиталю в Армянске не хватает врачей

В Армянске состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает пресс-служба администрации города.

По данным штаба, на данный момент эпидемиологическая ситуация в Армянске стабильная и находится под контролем, организациями и предприятиями города предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обезопасить жителей муниципального образования и не допустить рост заболеваемости коронавирусом среди местного населения.

Также на заседании оперштаба и.о. главного врача Александр Кулик отметил, что в ковидном госпитале, организованном на базе центральной городской больницы, а также в самом медучреждении по-прежнему остро ощущается нехватка врачей. Руководством поликлиники было принято решение о перепрофилировании нескольких узких специалистов, таким образом увеличив количество докторов, ведущих терапевтический прием. Они уже прошли необходимое обучение. Кроме того, в городе продолжает оказываться помощь на дому выездными бригадами медработников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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