Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь готовится к «домашнему» коронавирусу ● Ученые назвали семь симптомов легкой формы коронавируса ● В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население ● В школах Крыма во время каникул проведут спецобработку от коронавируса ● В Крыму коронавирусом переболели почти 170 врачей
Ковидному госпиталю в Армянске не хватает врачей
В Армянске состоялось очередное заседание оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным штаба, на данный момент эпидемиологическая ситуация в Армянске стабильная и находится под контролем, организациями и предприятиями города предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обезопасить жителей муниципального образования и не допустить рост заболеваемости коронавирусом среди местного населения.
Также на заседании оперштаба и.о. главного врача Александр Кулик отметил, что в ковидном госпитале, организованном на базе центральной городской больницы, а также в самом медучреждении по-прежнему остро ощущается нехватка врачей. Руководством поликлиники было принято решение о перепрофилировании нескольких узких специалистов, таким образом увеличив количество докторов, ведущих терапевтический прием. Они уже прошли необходимое обучение. Кроме того, в городе продолжает оказываться помощь на дому выездными бригадами медработников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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