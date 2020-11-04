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Здоровье

Кардиолог назвал ежедневную дозу алкоголя «для пользы»

04:50 среда, 4 ноября 2020
Кардиолог назвал ежедневную дозу алкоголя «для пользы»

фото © pixabay.com

Влияние алкоголя на здоровье человека зависит от количества выпитого, рассказала кардиолог Лорен Гилстрап.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации утверждают, что в день мужчинам рекомендуется пить не более двух бокалов вина, а женщинам - не более одного.

«Если потреблять больше, потеряются возможные полезные свойства, а их сменит вредное воздействие», - пояснила кардиолог.

Как пишет Business Insider, Гилстрап прокомментировала информацию о том, что потребление не более 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% у мужчин, а не более семи бокалов в неделю – на 34% у женщин. По словам эксперта, это не значит, что необходимо выпивать для здоровья сердечно-сосудистой системы.

«Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки», - добавила врач.

Гилстрап отметила, что польза красного вина может оказаться переоцененной, так как содержащиеся в напитке антиоксиданты и флавониды есть и в других продуктах (в орехах, фруктах и ягодах).

В тексте использованы материалы: МК

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