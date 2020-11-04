Здоровье
Кардиолог назвал ежедневную дозу алкоголя «для пользы»
фото © pixabay.com
Влияние алкоголя на здоровье человека зависит от количества выпитого, рассказала кардиолог Лорен Гилстрап.
Специалисты Американской кардиологической ассоциации утверждают, что в день мужчинам рекомендуется пить не более двух бокалов вина, а женщинам - не более одного.
«Если потреблять больше, потеряются возможные полезные свойства, а их сменит вредное воздействие», - пояснила кардиолог.
Как пишет Business Insider, Гилстрап прокомментировала информацию о том, что потребление не более 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% у мужчин, а не более семи бокалов в неделю – на 34% у женщин. По словам эксперта, это не значит, что необходимо выпивать для здоровья сердечно-сосудистой системы.
«Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки», - добавила врач.
Гилстрап отметила, что польза красного вина может оказаться переоцененной, так как содержащиеся в напитке антиоксиданты и флавониды есть и в других продуктах (в орехах, фруктах и ягодах).
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые выяснили: коронавирус ухудшает мужскую сперму. Тревожные данные о влиянии COVID-19 на качество спермы были опубликованы в авторитетном издании The Lancet.
Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?. Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.
Ученые назвали семь симптомов легкой формы коронавируса. Австрийские ученые выделили семь основных проявлений легкой формы заболевания COVID-19, а также определили биомаркеры крови, позволяющие контролировать лечение.
Ученые обнаружили новый вид коронавируса. Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили новый вид коронавируса. Новую разновидность COVID-19 назвали 20A.EU1.
Что значит «близкий контакт» с инфицированным коронавирусом?
Повторяющиеся контакты менее 15 минут тоже необходимо учитывать, считают в CDC. Были ли на контактировавших маски, не имеет значения для определения близкого контакта.
Когда нужно делать КТ при коронавирусе
Компьютерная томография оказалась востребованным методом исследования в первые месяцы пандемии COVID-19.
Молоко и хлеб помогут против коронавируса?
Ученые призывают добавлять витамин D в хлеб и молоко, чтобы бороться с COVID-19. Этот призыв был продиктован тем, что рекомендации о том, что люди должны принимать «солнечный витамин», не работают.
В Крыму всплеск смертей от коронавируса
Медики зафиксировали смерть шести пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Крыму.
20 часов назад
Из Симферополя уберут рынок «Привоз»
12 часов назад
В правительстве Крыма появился еще один «сбитый летчик»
15 часов назад
Аксенов назвал стоимость кубометра опресненной воды
23 часа назад
Мама с дочкой в Алуште выманили у граждан 140 млн рублей
Две женщины в Алуште признаны виновными в совершении мошенничества на сумму 140 млн рублей.