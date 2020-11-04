Общество
Какой сегодня праздник 4 ноября
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Сегодня, 4 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День народного единства России
День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.
В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и на Красной площади в Москве.
День железнодорожника Украины
Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника (укр. День залізничника) установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.
Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Оказывается, именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-венгерской империи, на территорию современной Украины — во Львов — прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». В нынешнем понимании «Ярослав» был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.
Сейчас Украинские железные дороги объединяют все области Украины — это более 375 тысяч работников, обслуживающих около 30 тыс. километров железнодорожных путей. Каждый год с более чем 1,5 тысяч станций отправляются в путь более 500 миллионов пассажиров. Ежегодно около 175 тысяч грузовых вагонов перевозят более 300 миллионов тонн грузов.
Осенняя Казанская
В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери - одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.
Также сегодня, 4 ноября, отмечают такие праздники:
- День государственности Удмуртской Республики
- День заботы о себе
- День рождения кассового аппарата
- День конфет (National Candy Day) в США
- День любви в Египте
- День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) в США
- День куриной леди (National Chicken Lady Day) в США
- День студентов Ирана
- День Конституции Тонга
- День национального единства и вооруженных сил Италии
- День флага Панамы
- День социального работника в Армении
- День гражданства на Марианских островах
- День трудовой благодарности (Job Action Day) в США
Сегодня именины празднуют: Иван, Феодотия, Павел, Константин, Федор, Александр, Руф, Мартиниан, Карл, Денис, Анна, Антонин, Аверкий, Ираклий, Елизавета, Анфиса, Максимилиан, Иамвлих, Лот, Гликерия, Ексакустодиан.
Что происходило 4 ноября в прошлые годы
1708 - шведский король Карл XII переманил на свою сторону украинского гетмана Ивана Мазепу.
1812 - в ходе отступления из России войска Наполеона терпят поражение в битве под Вязьмой.
1879 - Джейдс Ритти получил патент на первый кассовый аппарат.
1924 - республиканец Калвин Кулидж одерживает победу на президентских выборах в США.
1946 - образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
1967 - начинает работу Останкинская телебашня.
1977 - ООН накладывает эмбарго на поставки вооружений в Южную Африку.
1995 - в Тель-Авиве религиозный фанатик убил Ицхака Рабина.
2005 - националистические организации проводят «Русский марш» в Москве.
2008 - Барак Хусейн Обама II побеждает на президентских выборах в США.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 ноября. Какие праздники будут завтра?
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