Какой сегодня праздник 4 ноября

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Сегодня, 4 ноября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День народного единства России

День воинской славы России — День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери.

В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, концерты, представления и спортивные мероприятия. В разных российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Но главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и на Красной площади в Москве.

День железнодорожника Украины

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник. День железнодорожника (укр. День залізничника) установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года.

Днем железнодорожника эта дата стала по инициативе работников Львовской железной дороги. Оказывается, именно 4 ноября 1861 года, еще во времена Австро-венгерской империи, на территорию современной Украины — во Львов — прибыл первый поезд, который назывался «Ярославом». В нынешнем понимании «Ярослав» был поездом международного сообщения. Он соединял Вену, Краков, Перемышль и Львов.

Сейчас Украинские железные дороги объединяют все области Украины — это более 375 тысяч работников, обслуживающих около 30 тыс. километров железнодорожных путей. Каждый год с более чем 1,5 тысяч станций отправляются в путь более 500 миллионов пассажиров. Ежегодно около 175 тысяч грузовых вагонов перевозят более 300 миллионов тонн грузов.

Осенняя Казанская

В этот день кланяются чудотворной Казанской иконе Божией Матери - одной из самых чтимых в Русской православной церкви. Согласно преданию, после пожара в Казани в 1579 году, уничтожившего часть города, девятилетней Матроне явилась во сне Богородица, велевшая откопать ее икону на пепелище. Девочка послушалась, а на месте явления иконы был впоследствии построен Богородицкий девичий монастырь. Его первой монахиней стала сама Матрона.

Также сегодня, 4 ноября, отмечают такие праздники:

- День государственности Удмуртской Республики

- День заботы о себе

- День рождения кассового аппарата

- День конфет (National Candy Day) в США

- День любви в Египте

- День использования здравого смысла (Use Your Common Sense Day) в США

- День куриной леди (National Chicken Lady Day) в США

- День студентов Ирана

- День Конституции Тонга

- День национального единства и вооруженных сил Италии

- День флага Панамы

- День социального работника в Армении

- День гражданства на Марианских островах

- День трудовой благодарности (Job Action Day) в США

Сегодня именины празднуют: Иван, Феодотия, Павел, Константин, Федор, Александр, Руф, Мартиниан, Карл, Денис, Анна, Антонин, Аверкий, Ираклий, Елизавета, Анфиса, Максимилиан, Иамвлих, Лот, Гликерия, Ексакустодиан.

Что происходило 4 ноября в прошлые годы

1708 - шведский король Карл XII переманил на свою сторону украинского гетмана Ивана Мазепу.

1812 - в ходе отступления из России войска Наполеона терпят поражение в битве под Вязьмой.

1879 - Джейдс Ритти получил патент на первый кассовый аппарат.

1924 - республиканец Калвин Кулидж одерживает победу на президентских выборах в США.

1946 - образована Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

1967 - начинает работу Останкинская телебашня.

1977 - ООН накладывает эмбарго на поставки вооружений в Южную Африку.

1995 - в Тель-Авиве религиозный фанатик убил Ицхака Рабина.

2005 - националистические организации проводят «Русский марш» в Москве.

2008 - Барак Хусейн Обама II побеждает на президентских выборах в США.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 ноября. Какие праздники будут завтра?

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