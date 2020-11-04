Как НАТО контролирует все российские авиабазы в Крыму

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Все российские авиабазы в Крыму находятся под контролем НАТО.

Поводом для таких выводов послужило растиражированное в Сети видео, представленное страной, которая входит в состав НАТО. Причем, датированное еще 2018 годом.

Невзирая на средства защиты и системы РЭБ на полуострове, НАТО удается контролировать военные аэродромы и получать всю исчерпывающую информацию о вылетах, считают авторы. На кадрах запечатлены разведывательные дроны, которые подлетели к западному побережью Крымского полуострова и средства РЛС боевого корабля ВМС Великобритании, которые получают сведения о взлетах российских самолетов, даже тогда, когда они находятся на небольших высотах. Где находилось само судно в тот момент не раскрывается.

Невзирая на то, что ролик старый, он указывает на то, что РФ следует как можно скорее обеспечить должную защиту своих военных объектов в Крыму и пресечь возможную слежку. Это можно сделать путем развертывания большего количества средств подавления и радиоэлектронной борьбы.

Издание указывает еще и на тот факт, что ролик почти полностью раскрывает расположение военных аэродромов России.

Ранее Новости Крыма сообщали:

США у берегов Крыма применили беспилотник. Военно-воздушные силы США подняли в воздух стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4A GlobalHawk.

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