Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: оперативная сводка по новым заражениям в Крыму ● Ковидному госпиталю в Армянске не хватает врачей ● Севастополь готовится к «домашнему» коронавирусу ● Ученые назвали семь симптомов легкой формы коронавируса ● В Крыму сообщили, что местной вакциной от коронавируса нельзя прививать население
Еще три человека с диагнозом COVID-19 умерли в Крыму
В Крыму скончались еще три человека с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.
По данным ведомства, общее число умерших с COVID-19 достигло 151. Накануне в Крыму скончались шестеро пациентов.
Выздоровели за весь период 5,8 тысяч человек. Лечение продолжают четыре тысячи пациентов. Общее количество заболевших перевалило за 10 тысяч. 202 случая выявлены за последние сутки.
Из общего количества заболевших 124 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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