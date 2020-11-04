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Коронавирус в Крыму

Еще три человека с диагнозом COVID-19 умерли в Крыму

08:47 среда, 4 ноября 2020

В Крыму скончались еще три человека с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.

По данным ведомства, общее число умерших с COVID-19 достигло 151. Накануне в Крыму скончались шестеро пациентов. 

Выздоровели за весь период 5,8 тысяч человек. Лечение продолжают четыре тысячи пациентов. Общее количество заболевших перевалило за 10 тысяч. 202 случая выявлены за последние сутки.

Из общего количества заболевших 124 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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