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Власть

Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 21 процент

20:53 среда, 4 ноября 2020
Эпидпорог по ОРВИ в Крыму превышен на 21 процент

фото © iz.ru

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в Крыму на 21%.

Об этом во время брифинга сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Увеличилось число случаев острых респираторных вирусных инфекций на территории республики – эпидемический порог превышен на 21%», – сообщила Пеньковская.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора, в Симферополе эпидпорог превышен на 27%. Лидерами также являются крупные города, «но это обычная ситуация для этого периода времени». Ситуация же с внегоспитальными пневмониями в республике стабилизировалась.

Ранее сообщалось, что распространение COVID-19 замедлилось во всех регионах Крыма, кроме трех: Ялты, Алушты и Нижнегорского района.

Общее количество случаев коронавируса в Крыму превысило 10 тысяч и составило 10 157. Из них 5 881 человек выздоровели, 148 скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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