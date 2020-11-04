81-летний житель Ялты упал с пятиметровой высоты в реку

Крымские спасатели помогли пожилому мужчине, который упал с подпорной стены, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным министерства, сообщение с просьбой о помощи поступило к спасателям накануне утром. Очевидцы сообщили, что 81-летний мужчина упал с пятиметровой стены в русло реки «Водопадная».

На место прибыли пять сотрудников ялтинского «КРЫМ-СПАСа», а также медики.

«При помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - сообщили в МЧС.

Ранее в поселке Заозерное близ Евпатории местная жительница выпала с третьего этажа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольский политик попал в ДТП с мотоциклом. Столкновение мотоцикла и автомобиля известного севастопольского политика и общественного деятеля Ивана Федосовича Ермакова произошло сегодня на улице Хрусталева.

В Крыму упавшие на территории школы качели переломали кости малышу. Следственный комитет по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту неисполнения должностным лицом МБОУ «Карповская школа им. В.И. Пономаренко» своих обязанностей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ).

В Севастополе одновременно загорелось три нежилых дома. В ночь на 2 ноября в Нахимовском районе загорелось сразу три дома на участке, предназначенном к реновации.

У симферопольского поисковика нашли арсенал оружия времен Второй мировой войны. При проведении оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по г. Симферополю выявлен факт хранения оружия времен Второй мировой войны.