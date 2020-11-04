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Происшествия

81-летний житель Ялты упал с пятиметровой высоты в реку

16:59 среда, 4 ноября 2020
Ялта

Крымские спасатели помогли пожилому мужчине, который упал с подпорной стены, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным министерства, сообщение с просьбой о помощи поступило к спасателям накануне утром. Очевидцы сообщили, что 81-летний мужчина упал с пятиметровой стены в русло реки «Водопадная».

На место прибыли пять сотрудников ялтинского «КРЫМ-СПАСа», а также медики.

«При помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации», - сообщили в МЧС.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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