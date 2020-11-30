Жители Инкермана выступили против водозабора из озера

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Жители Инкермана выступают против решения властей Севастополя забрать воду из озера в бывшем карьере.

Как уточняется, власти Севастополя заканчивают укладывать водовод от озера в старом Инкерманском карьере до Севастополя. Забрать воду из карьера решили из-за острого дефицита водных ресурсов. Так, чиновники объявили водоемы вокруг Севастополя резервным источником водоснабжения.

Трубу для забора воды опустили в озеро прямо у пляжа и мостков для купания, потом провели наверх вдоль дороги. Местные жители недовольны решением властей забрать воду из озера. На спуске активисты прикрепили к столбам листовку с надписью «Люди, это же наш Крым».

Активисты прокомментировали решение властей: «Однозначно против», «Когда работал на карьере, там был источник, за день набиралось 10-15 сантиметров воды. Если выкачают, не знаем когда снова наберется», «Выше по горам – Первомайская свалка. Говорят, фильтрат оттуда просачивается в озеро. А теперь – пить?».

Жители опасаются, что после устройства водовода власти Севастополя запретят использовать озеро как место отдыха.

Озеро, из которого власти хотят забрать воду, имеет карьерное происхождение. Оно образовалось после взрывных работ в 60-х годах прошлого века. При этом вода затопила древние штольни каменоломен, в которых, по мнению историков, трудился в I веке святой Климент папа Римский. Возраст карьера превышает 2000 лет. Историки предполагают, что карьер был основан строителями Херсонеса на границе IV и V веков до нашей эры. По легенде Святой Климент указал место для копки родника, из которого пополняется озеро.

С конца прошлого века озеро было любимым местом отдыха жителей Инкермана. Глубина водоема – до 20 метров.

Властям Крыма нужно до конца текущего года успеть подать воду из около трех десятков скважин, которые начали бурить на полуострове на фоне ее «дефицита», утверждает заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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