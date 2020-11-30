Власти России установили сроки преодоления водного дефицита в Крыму

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Острый водный дефицит в Крыму должен быть снят к началу 2021 года.

Об этом в ходе инспекции водных объектов региона заявил замминэкономразвития РФ Сергей Назаров, сообщает пресс-служба ведомства.

«Важно перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансированно пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове, и в этом вопросе реализация первоочередных мер в кратчайшие сроки очень важна. К началу 2021 года властями Крыма должен быть снят острый дефицит в потребности населения пресной водой», - цитирует Назарова пресс-служба.

Как ранее сообщалось, на преодоление проблем водоснабжения Минэкономразвития выделило Севастополю и Крыму 227,7 млн рублей и 643,5 млн рублей соответственно. Средства планируется направить на проекты по переброске воды из Кадыковского карьера и строительство водозабора на реке Бельбек с очистными и инженерными сооружениями.

Кроме того, ведутся работы по капитальному ремонту сетей водовода в жилых микрорайонах Севастополя и в городе Инкерман. Проводится геологоразведка водозаборов для увеличения использования подземных вод.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров прибыл в Крым в четверг 26 ноября с инспекцией реализации плана по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя.

В Севастополе из-за дефицита пресной воды объявлен режим повышенной готовности. Для решения проблемы военные строят водовод из реки Бельбек в реку Черная, питающую Чернореченское водохранилище, а также готовят переброску воды из Кадыковского карьера и озера у горы Гасфорта. В Симферополе, Ялте, Симферопольском и Бахчисарайском районах введены графики подачи воды по причине острого недостатка воды в водохранилищах.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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