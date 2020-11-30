Отдых
В Ялте прошел финальный показ Крымской Недели Моды
В Ялте состоялось закрытие осенних показов Крымской Недели моды.
Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку и непростое финансовое положение, многие дизайнеры из Москвы все-таки приехали на полуостров.
Крымская Неделя моды - мероприятие, уже давно ставшее визитной карточкой региона. Этой осенью прошел 17-й сезон, отмечает kp.ru.
Ведущей вечера стала медийная личность, известная актриса и певица Анна Калашникова, которая за весь показ меняла свои наряды три раза.
Для дизайнера Alena Samarina этот показ стал дебютным. Модельер представила коллекцию в русском стиле.
- Моя коллекция «Вкус осени» была посвящена крымскому ноябрю. Коллекция одежды подчеркивает индивидуальность и женственность леди, которая любит себя и знает, чего хочет, - прокомментировала свой дебют Alena Samarina.
Завершит 17-й сезон КНМ ежегодный конкурс «Топ-модель Крыма 2020», который пройдет в декабре.
- Восемнадцатый сезон Крымской Недели Моды запланирован на 3-8 марта. В мае 2021 пройдет традиционный «Fashion my Hollidays» от КНМ. Приглашаем дизайнеров к участию! - добавила основатель Крымской недели моды Лана Верина.
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