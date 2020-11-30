В уголовном деле экс-мэра Евпатории появилася новый фигурант

Уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя из Евпатории, следователи считают его посредником при передаче взятки бывшему замглавы администрации Евпатории Кириллу Вавренюку.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Евпатории, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ), – сообщила Постнова. – Установлено, что мужчина весной 2018 года получил во владение в виде взятки объект капитального строительства по улице имени 9 Мая и далее способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем», – сообщила Постнова.

В СК напомнили, что экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в получении взятки в виде недвижимости, которая передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании для передачи в аренду без проведения торгов.

«Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение. Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и сбор доказательств», – уточнила Постнова.

Евпаторийский городской суд избрал Вавренюку меру пресечения в виде заключения под стражу 27 ноября. Экс-чиновника арестовали на два месяца.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе прокуратура требует возбудить дело из-за выделения земли под дачи. Прокуратура Севастополя инициирует возбуждение уголовного дела в связи с предоставлением в частную собственность трех земельных участков стоимостью более 5 млн рублей.

В Крыму вынесли приговор мужчине за продажу несуществующего авто. В Крыму осужден житель России, которого обвинили в продаже несуществующего автомобиля через интернет-сайт «Авито».

СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в судакской больнице. Следственный комитет после проведения доследственной проверки по факту гибели двухлетней девочки в городской больнице Судака возбудил уголовное дело.

Украинская прокуратура объявила подозрение еще одному военкому из Крыма. Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении российскому военному комиссару по Черноморскому и Раздольненскому районах Крыма.