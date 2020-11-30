Власть
В уголовном деле экс-мэра Евпатории появилася новый фигурант
Уголовное дело возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя из Евпатории, следователи считают его посредником при передаче взятки бывшему замглавы администрации Евпатории Кириллу Вавренюку.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Евпатории, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ), – сообщила Постнова. – Установлено, что мужчина весной 2018 года получил во владение в виде взятки объект капитального строительства по улице имени 9 Мая и далее способствовал достижению соглашения между первым заместителем главы администрации Евпатории, которому предназначалась недвижимость, и взяткодателем», – сообщила Постнова.
В СК напомнили, что экс-замглавы администрации Евпатории задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в получении взятки в виде недвижимости, которая передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании для передачи в аренду без проведения торгов.
«Судом по ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение. Проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений и сбор доказательств», – уточнила Постнова.
Евпаторийский городской суд избрал Вавренюку меру пресечения в виде заключения под стражу 27 ноября. Экс-чиновника арестовали на два месяца.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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