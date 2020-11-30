В Севастополе тысячи нарушений «антиковидных» правил: как наказывают горожан

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В Севастополе сотрудники полиции и департамента общественной безопасности выявили 1279 случаев нарушения «антиковидных» правил.

Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности Михаил Савчин на аппаратном совещании правительства.

Речь идет о масочном режиме в помещениях, запрете развлекательным заведениям и общепиту работать после 22 часов вечера, а также об обязательных отрицательных тестах на COVID-19 для жильцов отелей и хостелов.

В частности, за последнюю неделю чиновники и полицейские проверили 23 кафе, ресторана и бара. Выяснилось, что три заведения продолжали работать по ночам – караоке-клуб и кальян-бар на ул. Маяковского и два заведения на проспекте Острякова.

Также сотрудники выписали два протокола о несоблюдении масочного режима. Как сообщалось ранее, в Севастополе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса.

Запрещается проводить экскурсии, организовывать массовые мероприятия, праздновать пышные свадьбы. С 20 декабря по 15 января вводится запрет на корпоративы.

По словам губернатора Михаила Развожаева, нарушителям режима о повышенной готовности грозят предупреждения, административные штрафы и закрытие заведений на срок до 90 дней.

По статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарущениях РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» для частных лиц предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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