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Коронавирус в Крыму

В Севастополе продлен режим повышенной готовности

16:29 понедельник, 30 ноября 2020
Севастополь
В Севастополе продлен режим повышенной готовности

фото © rbc.ru

В Севастополе продлен режим повышенной готовности. Все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать в регионе до 15 января.

Указ об этом размещен на официальном портале органов исполнительной власти города.

«В пункте 2 в абзаце первом цифры «01.12.2020» заменить цифрами «5.01.2021», – говорится в тексте указа о сроках режима повышенной готовности.

Также в документе официально прописано, что с 20 декабря в Севастополе запрещается проведение новогодних культурно-массовых мероприятий на городских площадях, в домах культуры, торгово-развлекательных центрах, спорткомплексах, школах и детских садах.

Единственное исключение – елки для школьников и детсадовцев по отдельным группам и классам. При этом родителям и другим родственникам на этих мероприятиях присутствовать не разрешается.

В эти же даты запрещено проводить любые мероприятия, «объединяющие людей единой целью, поводом». Сюда входят и любые банкеты, свадьбы, концерты. Это ограничение действует и на гостиницы, отели, СПА и санатории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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