Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе тысячи нарушений «антиковидных» правил: как наказывают горожан ● Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму ● У министра транспорта Крыма нашли коронавирус ● Крымчане отказываются прививаться от гриппа ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе продлен режим повышенной готовности
фото © rbc.ru
В Севастополе продлен режим повышенной готовности. Все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать в регионе до 15 января.
Указ об этом размещен на официальном портале органов исполнительной власти города.
«В пункте 2 в абзаце первом цифры «01.12.2020» заменить цифрами «5.01.2021», – говорится в тексте указа о сроках режима повышенной готовности.
Также в документе официально прописано, что с 20 декабря в Севастополе запрещается проведение новогодних культурно-массовых мероприятий на городских площадях, в домах культуры, торгово-развлекательных центрах, спорткомплексах, школах и детских садах.
Единственное исключение – елки для школьников и детсадовцев по отдельным группам и классам. При этом родителям и другим родственникам на этих мероприятиях присутствовать не разрешается.
В эти же даты запрещено проводить любые мероприятия, «объединяющие людей единой целью, поводом». Сюда входят и любые банкеты, свадьбы, концерты. Это ограничение действует и на гостиницы, отели, СПА и санатории.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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