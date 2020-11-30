В Севастополе продают землю под частные дома с запретом строить

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Приобрести квартиру, землю или дом в Севастополе – задача не из простых. Стоимость недвижимости в городе-герое неустанно растет, и, как отмечают эксперты, продолжит это делать.

И даже если вы, накопив немалую сумму на участок, приобрели его для строительства семейного гнездышка – это не значит, что ваши старания уже увенчались успехом.

Вполне может оказаться, что купленные несколько соток, по документам предназначенные для индивидуального жилищного строительства, на самом деле входят в границы объекта культурного наследия федерального значения и имеют жесткие ограничения.

В СМИ обратился горожанин, который, попав в такую неприятную ситуацию, не может получить от городских властей внятных ответов на свои вопросы.

Обратившись в департамент архитектуры Севастополя по поводу возможности строительства частного дома на своем участке с разрешенным видом использования для «индивидуального жилищного строительства», горожанин узнал, что на купленном им земельном участке не предусмотрено возведение новых капитальных объектов.

В соответствии с приказом Министерства Культуры его участок в районе Делагардовой балки с 2016 года находится в границах территории ОКН федерального значения – достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита», что накладывает серьезные ограничения на его использование.

При этом само достопримечательное место имеет и внутреннее разделение. Из ответа департамента архитектуры следует, что на Западной части кадастрового квартала, куда входит участок нашего заявителя, запрещено возведение капитальных зданий и сооружений, а на Восточной – возможно озеленение и возведение объектов высотой до 12 метров.

Однако выяснить, на какой части находится купленный земельный участок, не представляется возможным. В управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя ответили, что в приказе Минкульта нет координат указанных департаментом архитектуры участков. Следовательно, и узнать, какие именно ограничения наложены на приобретенную территорию, ее владелец не может.Популярный вопрос

По словам эксперта рынка недвижимости Севастополя Натальи Массальской, разрешения на использование земельного участка действительно могут ограничиваться, и их владельцы после обращения в профильные ведомства могут получить градостроительный план земельного участка с отсутствующим пятном застройки.

«Мы сталкивались со случаями, что люди 15 лет назад покупали участки, а сейчас они в ГПЗУ не имеют пятна застройки, в том числе из-за упомянутого приказа», – отметила эксперт.

Обращения по этому вопросу неоднократно поступали в адрес депутата законодательного собрания Севастополя Вячеслава Горелова. По словам парламентария, в подобную ситуацию попали даже некоторые владельцы земельных участков, расположенных на территории уже сформированных садовых товариществ.

«Приказ Министерства Культуры №1864, по всей видимости, формировался без надлежащего исследования территории, и зонирование, которое введено этим Приказом, не соответствует реальности. В некоторых случаях эти ограничения не оправданы, поэтому люди обращаются по такому поводу», – сказал Вячеслав Горелов.

По словам депутата, жители города просят органы исполнительной власти пересмотреть приказ министерства, так как в некоторых случаях гражданам запрещают проводить строительство, несмотря на то, что вокруг участка уже много лет стоят жилые дома.

Вероятно, содержание документа будет частично изменено в условиях подготовки Генерального плана Севастополя, однако пока единственным выходом для обладателей данных земельных участков, по словам Вячеслава Горелова, является проведение экспертизы конкретной территории, что позволит определить наличие или отсутствие на ней объектов культурного наследия.

«На данный момент – это единственный реальный путь человеку получить возможность начать строительство на своем земельном участке», – подчеркнул парламентарий.

В тексте использованы материалы: Форпост

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