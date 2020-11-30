Власть
В Севастополе появились необычные пешеходные переходы
Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно детей.
В Севастополе появился первый пешеходный переход со светодиодными полосами. Новинку разместили недалеко от остановки «Памятник матросу Кошке» – ежедневно, спеша на работу или учебу, там проходят сотни людей. Новые полосы синхронизированы со светофорами и призваны привлекать внимание невнимательных пешеходов, передает НТС.
По данным ГИБДД, значительный процент наездов автомобилей на пешеходов происходит из-за невнимательности последних. Для улучшения ситуации в городе на одном из оживленных пешеходных переходов нашего города, у остановки «Памятник матросу Кошке», городская ГИБДД совместно с Севавтодором установили дополнительные светофорные элементы – светодиодные ленты. Они теперь размещаются по обе стороны от дорожного полотна и синхронизированы со светофором.
«Это сделано для того, чтобы привлечь внимание пешеходов, особенно детей. Рядом находится средняя общеобразовательная школа №6. Как мы понимаем, дети часто используют гаджеты, бывают невнимательными – на проезжей части, при переходе, пользуются гаджетами, отвлекаются. Соответственно, этот элемент помогает даже при условии, если взор пешехода направлен под ноги, заблаговременно увидеть соответствующий разрешающий или запрещающий сигнал светофора», – рассказал Денис Разоренов, начальник отдела ГИБДД УМВД России по Севастополю.
Пользу технического нововведения юные пешеходы оценили – важность безопасности на дороге понятна даже детям.
Стоимость обустройства элементов на одном пешеходном переходе – 260 тысяч рублей. Если система покажет свою эффективность, подобные полосы могут установить и на других оживленных дорогах Севастополя. Наш город стал один из первых регионов в стране, где появилось новшество. Предложения о месте их размещения жителей просят направлять в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры или Севастопольский Автодор.
В тексте использованы материалы: Форпост
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