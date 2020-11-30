В Севастополе мужчина угрожал пистолетом наряду ППС

В Севастополе сотрудники Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину, вооруженного пистолетом.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Росгвардейцы патрулировали одну из улиц города, когда их внимание привлек гражданин, который при виде наряда резко изменил направление. Когда его догнали, он отказался предъявлять удостоверение личности и достал пистолет, который направил в сторону силовиков. Росгвардейцы незамедлительно отреагировали на такое поведение и задержали 28-летнего севастопольца.

У него был изъят «предмет, внешне похожий на пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Токарева 1945 года производства».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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