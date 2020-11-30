Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.4
воздух +6
море +13

Происшествия

В Севастополе мужчина угрожал пистолетом наряду ППС

18:41 понедельник, 30 ноября 2020
Севастополь

В Севастополе сотрудники Росгвардии во время патрулирования задержали мужчину, вооруженного пистолетом.

Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Росгвардейцы патрулировали одну из улиц города, когда их внимание привлек гражданин, который при виде наряда резко изменил направление. Когда его догнали, он отказался предъявлять удостоверение личности и достал пистолет, который направил в сторону силовиков. Росгвардейцы незамедлительно отреагировали на такое поведение и задержали 28-летнего севастопольца.

У него был изъят «предмет, внешне похожий на пистолет, конструктивно схожий с пистолетом Токарева 1945 года производства».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму вынесли приговор мужчине за продажу несуществующего авто. В Крыму осужден житель России, которого обвинили в продаже несуществующего автомобиля через интернет-сайт «Авито».

СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в судакской больнице. Следственный комитет после проведения доследственной проверки по факту гибели двухлетней девочки в городской больнице Судака возбудил уголовное дело.

Украинская прокуратура объявила подозрение еще одному военкому из Крыма. Прокуратура АР Крым и Севастополя сообщила о подозрении российскому военному комиссару по Черноморскому и Раздольненскому районах Крыма.

Россиянин приговорен к шести годам колонии за убийство девушки на горе Демерджи. Алуштинский городской суд приговорил жителя Омска к шести годам колонии строгого режима за убийство девушки на горе Демерджи.

Общество
Крымский астрофизик предупредил о мощнейшей вспышке на Солнце

Крымский астрофизик предупредил о мощнейшей вспышке на Солнце

Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в воскресенье, сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН (отдел Лаборатории физики Солнца), доктор физико-математических наук Юрий Цап.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе продлен режим повышенной готовности

В Севастополе продлен режим повышенной готовности

В Севастополе продлен режим повышенной готовности. Все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать в регионе до 15 января.

Коронавирус в Крыму
Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде

Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде

Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.

Власть
Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму

Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму

На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации