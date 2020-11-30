Власть
В Крыму зимой ограничат движение транспорта на дорогах
В Крыму с 1 декабря до марта 2021 года будет вводится временное ограничение движения автомобилей на дорогах, если ухудшатся погодные условия.
В Министерстве транспорта Крыма разъяснили, что такие меры вынуждены.
При неблагоприятных погодных условиях снижается несущая способность элементов автомобильных дорог из-за переувлажнения или избыточной нагрузки.
Министерство транспорта Крыма заблаговременно оповестит автомобилистов о тех участках дорог, которые будут перекрываться.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украина пытается остановить морские и авиационные рейсы в Крым. Украина заочно наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в крымские порты, – об этом 24 ноября сообщили в украинской Прокуратуре Автономной Республики Крым.
Улицу Менделеева в Симферополе закроют на две недели. Власти Симферополя на две недели ограничат проезд по улице Менделеева.
В Крым по льготной цене можно будет прилететь из 12 городов России. В число 266 субсидируемых региональных авиамаршрутов на 2021 год включены перелеты в Крым и обратно из 12 городов России.
Власти Ялты пообещали установить до конца года более 50 новых «умных» остановок. Специалисты до конца года должны установить в ялтинском регионе 51 новый «умный» остановочный павильон.
Мать погибшей в Крыму известной спортсменки пришла на «Битву экстрасенсов»
Мать погибшей в Крыму мурманской спортсменки Элины Гисмеевой Татьяна пришла на «Битву экстрасенсов» на ТНТ.
В Крыму Су-27 едва не сбил американский разведывательный самолет
Боевой самолет ВС США попытался нарушить воздушное пространство над Крымом, за что едва не был сбит
Прокуратура Крыма проведет проверку после гибели льва в парке «Тайган»
Ранее в Крыму в парке «Тайган» жестоко растерзали льва. Бывший владелец зверя обвинил руководство парка.
Стало известно, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов в интервью «Российской газете» рассказал, почему в семье, где один человек заразился коронавирусной инфекцией, остальные остаются здоровыми.
вчера
Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы
Данная необходимость была вызвана многочисленными нарушениями.