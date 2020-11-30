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Власть

В Крыму зимой ограничат движение транспорта на дорогах

07:11 понедельник, 30 ноября 2020

В Крыму с 1 декабря до марта 2021 года будет вводится временное ограничение движения автомобилей на дорогах, если ухудшатся погодные условия.

В Министерстве транспорта Крыма разъяснили, что такие меры вынуждены.

При неблагоприятных погодных условиях снижается несущая способность элементов автомобильных дорог из-за переувлажнения или избыточной нагрузки.

Министерство транспорта Крыма заблаговременно оповестит автомобилистов о тех участках дорог, которые будут перекрываться.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина пытается остановить морские и авиационные рейсы в Крым. Украина заочно наложила арест на 50 кораблей, которые заходили в крымские порты, – об этом 24 ноября сообщили в украинской Прокуратуре Автономной Республики Крым.

Улицу Менделеева в Симферополе закроют на две недели. Власти Симферополя на две недели ограничат проезд по улице Менделеева.

В Крым по льготной цене можно будет прилететь из 12 городов России. В число 266 субсидируемых региональных авиамаршрутов на 2021 год включены перелеты в Крым и обратно из 12 городов России.

Власти Ялты пообещали установить до конца года более 50 новых «умных» остановок. Специалисты до конца года должны установить в ялтинском регионе 51 новый «умный» остановочный павильон.

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