В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19

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За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 71 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая – завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 5582 человека.

Выздоровевших за весь период – 11422 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19. По мнению врачей, уже каждый пятый крымчанин имеет антитела.

Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19. Шесть пациентов с подтвержденным коронавирусом скончалось в Крыму за минувшие сутки.

Снова рост: в Крыму более двухсот новых заражений коронавирусом. За 28 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 230 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 19 случаев с бессимптомным течением заболевания.