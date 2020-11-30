В Крыму снова обвалилась свежепостроенная дорога

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Обвалилась часть четырехполосной трассы объезда Симферополя на участке Дубки-Левадки.

Очередной обвал произошел в нескольких метрах от тоннеля с железнодорожными путями. Это объект, который строила компания «Сибавтобан“. Единственное, что эту дорогу связывает с «Тавридой», что она идет в разрыв с трассой на пятом этапе строительства».

Первый обвал на дороге был зафиксирован 10 ноября. Небольшой кусок дороги на обочине обвалился, основного хода трассы не касается. Обрушение не очень серьезное. Длина обрушения составляла 7,5 метров.

Трасса Дубки-Левадки строилась для того, чтобы разгрузить западные городские улицы столицы Крыма от транзитного транспорта, следующего в сторону Бахчисарая и Симферополя из северной части полуострова.

Заместитель председателя Совета министров Крыма Евгений Кабанов сообщил, что компания ООО «Сибавтобан», выполнявшая работы на этой дороге, на данный момент признана банкротом. В отношении руководства компании заведено несколько уголовных дел по поводу хищения бюджетных средств и частичной невыплаты заработной платы более трех месяцев. По данным СМИ, Следственным отделом в прошлом году было возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Сибавтобан» по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев), пишет bizgaz.ru.

Строительство четырехполосной объездной дороги Симферополя на участке Дубки — Левадки было начато в феврале 2017 года. Движение по этом участке открыли 7 февраля 2019 года. Однако, строительство трассы завершено не было, объект в эксплуатацию не сдан. Общая стоимость возведения новой трассы по контракту составила 6,14 млрд рублей. Кроме того, бывший и. о. начальника службы автодорог Крыма осужден на три года по уголовному делу, также связанному с участком Дубки-Левадки. Срок он получил за злоупотребление должностными полномочиями. Не проверил достоверность проектно-сметной документации строительства дороги, из-за чего цена контракта была превышена на 900 млн рублей. На его имущество был наложен арест на сумму 17 млн рублей.

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