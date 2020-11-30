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Здоровье

В 2020 году в Крыму родилось двое детей с ВИЧ-инфекцией

15:57 понедельник, 30 ноября 2020

За год в Крыму с диагнозом ВИЧ-инфекция родилось двое детей.

Об этом во время онлайн конференции в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) заявила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом» Татьяна Богатырева.

— 141 ребенок у нас родился, из них 2 имеют диагноз ВИЧ-инфекция. Это мамы, которые не наблюдались ни в «Центре профилактики и борьбы со СПИДом», ни в женской консультации, — сообщила Богатырева.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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