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Коронавирус в Крыму

У министра транспорта Крыма нашли коронавирус

11:56 понедельник, 30 ноября 2020

Министр транспорта РК Евгений Исаков заразился COVID-19.

Об этом на заседании Совета министров РК заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— Исаков Евгений Михайлович у нас с коронавирусом, заболел, — сказал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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