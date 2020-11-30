Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымчане отказываются прививаться от гриппа ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19 ● Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму ● В Севастополе выявлено 63 новых случая коронавируса, два пациента скончались
У министра транспорта Крыма нашли коронавирус
Министр транспорта РК Евгений Исаков заразился COVID-19.
Об этом на заседании Совета министров РК заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
— Исаков Евгений Михайлович у нас с коронавирусом, заболел, — сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19. За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму. Житель Самарской области заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму.
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Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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