Происшествия
Туристка получила травмы во время похода в горах под Судаком
Сотрудникам МЧС пришлось помогать женщине, которая повредила ногу во время прогулки на горе Перчем, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, женщина гуляла по туристической тропе, идущей от источника Святой Анастасии к пансионату «Крымская Весна».
«Спускаясь по сыпучему грунту, туристка оступилась и повредила ногу. Через сорок минут сотрудники «КРЫМ-СПАСа» нашли пострадавшую в труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучем рельефом», - сообщили в МЧС.
Женщине оказали первую помощь: на поврежденную ногу наложили холодный компресс и вакуумную шину, а после доставили пострадавшую в приемное отделение Судакской городской больницы.
Ранее спасатели помогли мужчине, который не смог спуститься со скального выступа под Судаком.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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