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Происшествия

Туристка получила травмы во время похода в горах под Судаком

09:18 понедельник, 30 ноября 2020
Судак

Сотрудникам МЧС пришлось помогать женщине, которая повредила ногу во время прогулки на горе Перчем, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, женщина гуляла по туристической тропе, идущей от источника Святой Анастасии к пансионату «Крымская Весна».

«Спускаясь по сыпучему грунту, туристка оступилась и повредила ногу. Через сорок минут сотрудники «КРЫМ-СПАСа» нашли пострадавшую в труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучем рельефом», - сообщили в МЧС.

Женщине оказали первую помощь: на поврежденную ногу наложили холодный компресс и вакуумную шину, а после доставили пострадавшую в приемное отделение Судакской городской больницы.

Ранее спасатели помогли мужчине, который не смог спуститься со скального выступа под Судаком.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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