Власть
Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму
фото © Новости Крыма
На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?
Об этом рассказал министр транспорта Крыма Евгений Исаков, который чуть позже заразился коронавирусом.
— Подрядная организация, которая выполняла работы на данном объекте, не справилась с взятыми на себя обязательствами. Работы завершены не были. На сегодняшний данный объект передан государственному предприятию «Крымавтодор». В рамках контракта «Крымавтодор» сейчас выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках. Да, действительно, произошли некоторые вывалы. Мы сейчас не можем достоверно сказать о том, что произошли они по вине некачественно выполненных работ подрядчиком предыдущим или по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, «Крымавтодор» выполняет работы по ликвидации данных участков: если что-то возникает в процессе, оперативно реагируют, — рассказал Евгений Исаков.
Министр также рассказал, что в настоящее время готовится техническое задание на строительную экспертизу и частичное перепроектирование. Будут определены участки, которые предстоит переделать в случае, если экспертиза подтвердит такую необходимость. Контракт на строительно-монтажные работы может быть заключен только после проведенной экспертизы, — сообщает Крым 24.
— При вывале грунта «Крымавтодор» отреагировал достаточно оперативно. Восстановил те разрушенные участки, которые были повреждены. Вместе с тем для того, чтобы сегодня максимально предвидеть эту ситуацию, сработать на опережение, нужны те самые проектные решения, потому что нельзя выйти и начать делать умозрительно», — добавил Исаков.
По словам министра, безопасности движения на трассе «Дубки-Левадки» ничего не угрожает.
Напомним, трассу построили для разгрузки западной части Симферополя от транзитного транспорта. Движение было открыто в феврале 2019 года. Строила трассу «Дубки-Левадки» компания «Сибавтобан».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму снова обвалилась свежепостроенная дорога. Обвалилась часть четырехполосной трассы объезда Симферополя на участке Дубки-Левадки.
В Крыму почти достроили первый этап трассы Симферополь - Мирный. Первые 25 километров трассы Симферополь – Евпатория – Мирный вышли на финальную стадию.
На мысе Хрустальном в Севастополе обещают воткнуть только одну многоэтажку. Слухи о двух жилых домах — преувеличение, утверждают власти.
Севастополь срывает федеральную целевую программу. Средства, выделенные Севастополю в 2020 году на реализацию федеральной целевой программы, за 9 месяцев освоены на 17,5%.
Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму
На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
27 ноября
В Крыму внезапно подешевел бензин
27 ноября
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s
Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.