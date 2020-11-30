Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму

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На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?

Об этом рассказал министр транспорта Крыма Евгений Исаков, который чуть позже заразился коронавирусом.

— Подрядная организация, которая выполняла работы на данном объекте, не справилась с взятыми на себя обязательствами. Работы завершены не были. На сегодняшний данный объект передан государственному предприятию «Крымавтодор». В рамках контракта «Крымавтодор» сейчас выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках. Да, действительно, произошли некоторые вывалы. Мы сейчас не можем достоверно сказать о том, что произошли они по вине некачественно выполненных работ подрядчиком предыдущим или по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, «Крымавтодор» выполняет работы по ликвидации данных участков: если что-то возникает в процессе, оперативно реагируют, — рассказал Евгений Исаков.

Министр также рассказал, что в настоящее время готовится техническое задание на строительную экспертизу и частичное перепроектирование. Будут определены участки, которые предстоит переделать в случае, если экспертиза подтвердит такую необходимость. Контракт на строительно-монтажные работы может быть заключен только после проведенной экспертизы, — сообщает Крым 24.

— При вывале грунта «Крымавтодор» отреагировал достаточно оперативно. Восстановил те разрушенные участки, которые были повреждены. Вместе с тем для того, чтобы сегодня максимально предвидеть эту ситуацию, сработать на опережение, нужны те самые проектные решения, потому что нельзя выйти и начать делать умозрительно», — добавил Исаков.

По словам министра, безопасности движения на трассе «Дубки-Левадки» ничего не угрожает.

Напомним, трассу построили для разгрузки западной части Симферополя от транзитного транспорта. Движение было открыто в феврале 2019 года. Строила трассу «Дубки-Левадки» компания «Сибавтобан».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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