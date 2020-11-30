Водный кризис
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Симферополь к апрелю полностью перейдет на воду из скважин
фото © Новости Крыма
Объем подачи питьевой воды в Симферополь вырастет к апрелю 2021 года до 110 тысяч кубометров в сутки.
Об этом сегодня в ходе совещания по вопросам водообеспечения Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Плановые работы по разбуриванию скважин на ряде водозаборов для обеспечения подачи воды в Симферополь мы должны закончить к 1 апреля. В общей сложности из подземных водозаборов будем подавать 110 тысяч кубометров воды», – сказал глава республики.
По его словам, запасы многих скважин оказались выше прогнозных. Но осадков, которые могли бы пополнить водохранилища, на полуострове пока не ожидается.
Впервые вода из скважин для решения проблем вододефицита начала подаваться в Симферополь летом текущего года. По данным госпредприятия «Вода Крыма», город сейчас получает из скважин более 70 тысяч кубометров. Еще 50 тысяч кубов берутся из водохранилищ.
Засушливый период 2019-2020 годов привел к обмелению водохранилищ в Крыму. На фоне вододефицита в конце августе в ряде регионов Крыма начали действовать ограничения подачи воды. Позже были введены в Евпатории и Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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