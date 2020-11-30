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Сейсмологи Крыма решили, что смогут предсказать землетрясение за несколько дней

15:31 понедельник, 30 ноября 2020
Сейсмологи Крыма решили, что смогут предсказать землетрясение за несколько дней

фото © Новости Крыма

Внезапное появление в пещерах Крыма радиоактивного газа должно помочь ученым предсказывать грядущее землетрясение.

Эксперимент сейсмологи проводят в Скельской пещере под Севастополем. В ней уже установили детектор, который фиксирует появление в воздухе радиоактивного газа радона. По мнению экспертов, именно его выбросы могут быть первыми предвестниками землетрясений, сообщают «Вести.Севастополь».

По словам проводника пещеры Валентина Семкова, газ является природным, и находится во всех подвалах и подъездах. Полученные данные сейсмологи сверяют с картой подземных толчков. Эксперты считают, что выброс газа влияет на количество подземных толчков.

«Радон – это продукт распада урана. Уран присутствует везде в гранитных материалах. То есть такая геологическая взаимосвязь», — отметил начальник научного отдела Крымского республиканского центра сейсмической и оползневой опасности Юлиан Бурыш.Для получения точных данных ученые анализируют изменения в уровне поверхностных вод в скважинах и ведут геомагнитные измерения. В итоге им удалось обнаружить изменения вокруг тех мест, где спустя сутки прошли подземные толчки. Таким образом, данный метод может помочь предсказать землетрясение за несколько дней.

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