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Ракетные комплексы ЧФ уничтожили вражеский корабль в Черном море
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Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Черного моря.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
«В ходе учения «Бал» и «Бастион», выполнявшие задачи по предназначению в позиционных районах на территории Крымского полуострова и Кавказского побережья, обнаружили корабль условного противника и взяли цель на сопровождение», – говорится в сообщении.
В роли противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Макаров», выполняющий переход с внешнего рейда порта Феодосия в Севастополь.
По команде с пункта управления боевые расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.
«Цель была условно уничтожена поочередно каждым расчетом. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом», – отметили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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