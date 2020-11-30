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Власть

Ракетные комплексы ЧФ уничтожили вражеский корабль в Черном море

17:52 понедельник, 30 ноября 2020
Ракетные комплексы ЧФ уничтожили вражеский корабль в Черном море

фото © topwar.ru

Расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» из состава ракетно-артиллерийских соединений Черноморского флота (ЧФ) провели учение по обнаружению и уничтожению надводного корабля условного противника в акватории Черного моря.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе учения «Бал» и «Бастион», выполнявшие задачи по предназначению в позиционных районах на территории Крымского полуострова и Кавказского побережья, обнаружили корабль условного противника и взяли цель на сопровождение», – говорится в сообщении.

В роли противника был задействован экипаж фрегата «Адмирал Макаров», выполняющий переход с внешнего рейда порта Феодосия в Севастополь.

По команде с пункта управления боевые расчеты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» привели комплексы к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по кораблю условного противника.

«Цель была условно уничтожена поочередно каждым расчетом. Ракетные стрельбы были выполнены электронным способом», – отметили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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