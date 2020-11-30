Происшествия
Рабочих, монтирующих новогодние украшения в Симферополе, обокрали
Неприятный инцидент произошел в Симферополе с рабочими, которые монтируют новогодние украшения в центре города, сообщил представитель компании-подрядчика в группе Инцидент Крым в «ВК».
«Мы занимаемся украшением вашего города к Новому году... На улице Горького мы украшали деревья и нас украли рюкзак с инструментами. К полиции обращаться некогда, очень плотный график. Может кто-то знает что-то про это. Пусть просто вернут», - говорится в сообщении.
По словам представителя компании, кража была совершена в пятницу, 27 ноября.
В комментариях люди советуют проверить установленные в этом районе камеры видеонаблюдения, поискать имущество в соседних ломбардах и все-таки обратиться в полицию. Также горожане извиняются перед рабочими: «Народ испоганился», «Даже не знаю, что сказать... Стыдно за нас», «А вообще, противно. Вор украл, а стыдно мне. Совсем охренели. Люди работают, отвлеклись, а у них их кусок хлеба крадут».
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