Прокуратура Крыма проведет проверку после гибели льва в парке «Тайган»

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Ранее в Крыму в парке «Тайган» жестоко растерзали льва. Бывший владелец зверя обвинил руководство парка.

По словам мужчины, на его льва специально натравили прайд сородичей, чтобы развлечь посетителей. Была ли это случайность или все же что-то другое, теперь будет выяснять республиканская прокуратура.

«Прокуратура РК, по информации, размещенной в СМИ, а также сведениям, которые были размещены в социальных сетях, организовала проверку исполнения требований законодательства при содержании животных в парке львов Тайган.

По результатам проведенной проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос по принятии прокурорского реагирования», - сказала старший помощник прокурора республики по взаимодействию со средствами массовой информацией Бирюк Дарья.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Зубков сообщил, что выиграл суд по иску Минэкологии Крыма. Крымский бизнесмен, владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков сообщил, что выиграл иск по делу в отношении его парка, инициированного Минэкологии Крыма.

«Вода Крыма» угрожает Олегу Зубкову штрафами за «ущерб канализации». Крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, утверждает, что получил извещение от ГУП «Вода Крыма» о том, что его могут оштрафовать в случае недостаточного выброса сточных вод в канализацию.

Олег Зубков: «Я не против проверок, я против маразма». В октябре 2020 года исполняется 25 лет с того момента, когда в Ялте открылся первый в Украине частный зооуголок, который впоследствии стал зоопарком «Сказка».

Зубков выиграл суд по обвинению в нецелевом использовании земли. Белогорский районный суд отказал комитету по регистрации и кадастру Крыма в удовлетворении иска к крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, который является владельцем зоопарка «Сказка» в Ялте и сафари-парка «Тайган» в Белогорском районе, по обвинению в «нецелевом использовании земли».