Прогноз погоды в Крыму на понедельник 30 ноября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 30 ноября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман 200-500м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман 200-500 м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 74 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 71 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 84 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 90 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 70 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью около 5 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 79 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 13 градусов тепла. По городам: в Алуште - 13, в Евпатории - 12, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 12, в Севастополе - 12, в Судаке - 12, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 13 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 14, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 10, в Сочи - 15, в Турции - 22, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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