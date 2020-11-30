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Власть

Поклонская призвала погнавшего ее депутата спеть с группой ВИА ГРА

15:03 понедельник, 30 ноября 2020
Поклонская призвала погнавшего ее депутата спеть с группой ВИА ГРА

фото © NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на жесткий выпад со стороны коллеги по нижней палате парламента Евгения Федорова.

Экс-прокурор Крыма утверждает, что парламентарий задался вопросом, о чем она думала, когда «нарушала фракционную дисциплину». Также он предлагал ей «пойти вон».

По ее словам, речь идет о личном мнении конкретного депутата, до которого ей нет дела. Также она обвинила депутата в «моральной бедности» и отметила, что не собирается обращаться в специальную комиссию с просьбой дать оценку его словам.

«А по поводу «пошла вон» предлагаю ему спеть дуэтом с группой «ВИА Гра» одноименную песню», - добавила депутат.

Поклонская до этого заявила, что хотела бы остаться в политике. Теперь она ожидает решения партии «Единая Россия». После этого Федоров в своем Telegram-канале спросил: «Кому нужна разгильдяйка?». А записи, в которой он гонит Поклонскую, сейчас там нет.

В тексте использованы материалы: МК

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