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Происшествия

Под Севастополем мусоровоз убил пешехода

18:22 понедельник, 30 ноября 2020
Севастополь

Трагедия произошла между Инкерманом и Ялтинским кольцом.

В ночь на понедельник, 30 ноября, на подъеме от Инкермана к Ялтинскому кольцу, примерно в километре от автозаправки ТЭС грузовой автомобиль сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.

О ДТП сообщили пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Автопартнер Крым». По сообщениям очевидцев, авария произошла с мусоровозом.

Смерть пострадавшего подтвердили в УМВД России по Севастополю, уточнив, что трагедия произошла около трех часов ночи, 30 ноября.

«В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств происшествия», – отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Форпост

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