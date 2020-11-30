Происшествия
Под Севастополем мусоровоз убил пешехода
Трагедия произошла между Инкерманом и Ялтинским кольцом.
В ночь на понедельник, 30 ноября, на подъеме от Инкермана к Ялтинскому кольцу, примерно в километре от автозаправки ТЭС грузовой автомобиль сбил пешехода. Мужчина от полученных травм скончался.
О ДТП сообщили пользователи соцсети ВКонтакте в группе «Автопартнер Крым». По сообщениям очевидцев, авария произошла с мусоровозом.
Смерть пострадавшего подтвердили в УМВД России по Севастополю, уточнив, что трагедия произошла около трех часов ночи, 30 ноября.
«В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств происшествия», – отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Форпост
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