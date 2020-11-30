Почти половина предприятий Севастополя работают с убытками

О финансовых результатах деятельности крупных и средних организаций Севастополя в январе-августе 2020 года сообщает Крымстат.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) до налогообложения организаций г. Севастополя в январе-августе 2020 года в действующих ценах составил 174,5 млн. рублей убытка.

По результатам деятельности в январе-августе 2020 года прибыльными организациями, удельный вес которых составил 55,9% в общем количестве предприятий города, получено 1601,5 млн. рублей прибыли, по сравнению с январем-августом 2019 года прибыль уменьшилась на 17,5%. Основная доля общей суммы прибыли сформирована предприятиями промышленности (47,6%), в том числе в производстве, передаче и распределении электроэнергии (27,1%), а также организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом (17,8%).

С убытком завершили период 44,1% предприятий. Сумма допущенных убытков увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 38,2% и составила 1776,0 млн. рублей. Основная доля общей суммы убытка сформирована предприятиями сферы транспортировки и хранения (32,1%), деятельности по предоставлению мест для временного проживания (28,2%), промышленности (14,1%).

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