Переболевшая COVID-19 вице-премьер Крыма вышла на работу

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Заместитель председателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская, у которой ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, вылечилась и вышла на работу.

Так, вице-премьер приняла участие в состоявшемся в понедельник, 30 ноября, заседании крымского правительства.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда республики, начиная с сегодняшнего дня Романовская приступила к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Между тем, в социальных сетях активно распространяются слухи о ее вероятной отставке.

Получить комментарий вице-премьера пока не удалось – она не отвечает на телефонные звонки.

О том, что у Романовской диагностирован коронавирус, СМИ сообщали в начале сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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