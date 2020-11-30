Коронавирус в Крыму
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Переболевшая COVID-19 вице-премьер Крыма вышла на работу
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Заместитель председателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская, у которой ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, вылечилась и вышла на работу.
Так, вице-премьер приняла участие в состоявшемся в понедельник, 30 ноября, заседании крымского правительства.
Как уточнили в пресс-службе Минтруда республики, начиная с сегодняшнего дня Романовская приступила к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.
Между тем, в социальных сетях активно распространяются слухи о ее вероятной отставке.
Получить комментарий вице-премьера пока не удалось – она не отвечает на телефонные звонки.
О том, что у Романовской диагностирован коронавирус, СМИ сообщали в начале сентября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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