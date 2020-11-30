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Коронавирус в Крыму

Переболевшая COVID-19 вице-премьер Крыма вышла на работу

17:27 понедельник, 30 ноября 2020
Переболевшая COVID-19 вице-премьер Крыма вышла на работу

фото © vesti92.ru

Заместитель председателя Совета министров Крыма – министр труда и социальной защиты республики Елена Романовская, у которой ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, вылечилась и вышла на работу.

Так, вице-премьер приняла участие в состоявшемся в понедельник, 30 ноября, заседании крымского правительства.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда республики, начиная с сегодняшнего дня Романовская приступила к исполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Между тем, в социальных сетях активно распространяются слухи о ее вероятной отставке.

Получить комментарий вице-премьера пока не удалось – она не отвечает на телефонные звонки.

О том, что у Романовской диагностирован коронавирус, СМИ сообщали в начале сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Власти Крыма обещают изменить благосостояние граждан. Как в Крыму ведется работа, направленная на «улучшение благосостояния граждан путем продления мер социальной поддержки», рассказала зампредседателя Госсовета РК Алла Пономаренко.

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