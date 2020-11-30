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Коронавирус в Крыму

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

10:16 понедельник, 30 ноября 2020
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

фото © pixabay.com

В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.

 Причем только четырем новым пациентам потребовалась госпитализация в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные 61 человек остались дома на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает в легкой форме.Также известно, что за минувшие сутки скончался 58 летний мужчина с подтвержденным COVID-19, а 17 человек были выписаны после выздоровления.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4346 человек. В настоящий момент выздоровело 3789 человек, 120 умерло. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 162 человека, в «Изумруде» – 105 человек. На амбулаторном лечении – 249 человек», - сообщают в правительстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.

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