Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19 ● Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму ● В Севастополе выявлено 63 новых случая коронавируса, два пациента скончались ● Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19 ● Шесть пациентов скончались в Крыму за сутки от COVID-19
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
фото © pixabay.com
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
Причем только четырем новым пациентам потребовалась госпитализация в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Остальные 61 человек остались дома на амбулаторном лечении, у них болезнь протекает в легкой форме.Также известно, что за минувшие сутки скончался 58 летний мужчина с подтвержденным COVID-19, а 17 человек были выписаны после выздоровления.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 4346 человек. В настоящий момент выздоровело 3789 человек, 120 умерло. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах 162 человека, в «Изумруде» – 105 человек. На амбулаторном лечении – 249 человек», - сообщают в правительстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
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