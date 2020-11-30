Власть
Новоназначенная мэр Ялты прокомментировала «острую тему, взбудоражившую ялтинцев»
На своей странице в Фейсбуке она назвала эту тему острой, взбудоражившей ялтинцев.
«Когда слышу, что у детей якобы забирают помещения, где они занимались, у меня, разумеется, реакция одна - возмущение. Однако эта информация требует тщательно проверки, которая и будет проведена в ближайшие дни специальной комиссией. Однозначно могу заявить одно - все помещения, где занимаются воспитанники, останутся за ГПМЦ», - заявила Павленко по итогам встречи с с сотрудниками ГМПЦ, руководителями структурных подразделений администрации и представителями Контрольно-счетной палаты.
В тексте использованы материалы: Ялта-24
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