Странности
На улицах Евпатории заметили вооруженных людей
фото © Администрация Евпатории
Как оказалось, в крымском городе проходят съемки фильма о военных корреспондентах.
Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории, кинокомпания «Кино Альянс» совместно с киностудией «Ленфильм» приступили к производству нового телевизионного фильма в постановке режиссера Дениса Нейманда.
Для съемок некоторых сцен были выбраны улочки Евпатории. Фильм рассказывает о нелегкой работе военных корреспондентов в горячих точках.В главных ролях – Виктория Маслова и Илья Шакунов.
На странице актера Ильи Шакунова в соцсети ВКонтакте указывается, что речь идет о сериале «Фронтовая любовь» по сценарию Андрея Константинова. 12 ноября съемки начались в Петербурге, в Крыму будут сниматься сирийские сцены.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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