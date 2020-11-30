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Странности

На улицах Евпатории заметили вооруженных людей

16:28 понедельник, 30 ноября 2020
Евпатория
На улицах Евпатории заметили вооруженных людей

фото © Администрация Евпатории

Как оказалось, в крымском городе проходят съемки фильма о военных корреспондентах.

Как сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории, кинокомпания «Кино Альянс» совместно с киностудией «Ленфильм» приступили к производству нового телевизионного фильма в постановке режиссера Дениса Нейманда.

Для съемок некоторых сцен были выбраны улочки Евпатории. Фильм рассказывает о нелегкой работе военных корреспондентов в горячих точках.В главных ролях – Виктория Маслова и Илья Шакунов.

На странице актера Ильи Шакунова в соцсети ВКонтакте указывается, что речь идет о сериале «Фронтовая любовь» по сценарию Андрея Константинова. 12 ноября съемки начались в Петербурге, в Крыму будут сниматься сирийские сцены.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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