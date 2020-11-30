Лобовое столкновение легковушек произошло в центре Симферополя

Два человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в районе радиорынка на улице Объездная в Симферополе.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

«В результате столкновения автомобилей «Волга» и Skoda пострадало два человека – водители автомобилей. (Спасатели) провели работы по деблокации пострадавшего водителя автомобиля «Волга», ограждению места ДТП, отключению аккумуляторных батарей», – сообщили в МЧС.

Фото с места аварии опубликовали в Telegram-канале AMS Simferopol. На снимке видно, что оба автомобиля получили сильные механические повреждения. В результате ДТП автомобиль Skoda развернуло поперек полосы. Столкновение привело к дорожному затору.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристка получила травмы во время похода в горах под Судаком. Сотрудникам МЧС пришлось помогать женщине, которая повредила ногу во время прогулки на горе Перчем, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Мать погибшей в Крыму известной спортсменки пришла на «Битву экстрасенсов». Мать погибшей в Крыму мурманской спортсменки Элины Гисмеевой Татьяна пришла на «Битву экстрасенсов» на ТНТ.

Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге. Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.

В России БТР задавил бизнесмена насмерть на праздновании дня рождения. В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина, которого переехал БТР.