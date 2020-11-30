Происшествия
Лобовое столкновение легковушек произошло в центре Симферополя
Два человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в районе радиорынка на улице Объездная в Симферополе.
Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.
«В результате столкновения автомобилей «Волга» и Skoda пострадало два человека – водители автомобилей. (Спасатели) провели работы по деблокации пострадавшего водителя автомобиля «Волга», ограждению места ДТП, отключению аккумуляторных батарей», – сообщили в МЧС.
Фото с места аварии опубликовали в Telegram-канале AMS Simferopol. На снимке видно, что оба автомобиля получили сильные механические повреждения. В результате ДТП автомобиль Skoda развернуло поперек полосы. Столкновение привело к дорожному затору.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристка получила травмы во время похода в горах под Судаком. Сотрудникам МЧС пришлось помогать женщине, которая повредила ногу во время прогулки на горе Перчем, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Мать погибшей в Крыму известной спортсменки пришла на «Битву экстрасенсов». Мать погибшей в Крыму мурманской спортсменки Элины Гисмеевой Татьяна пришла на «Битву экстрасенсов» на ТНТ.
Пьяный крымчанин «заминировал» дом в Санкт-Петербурге. Мужчину госпитализировали со ссадинами головы.
В России БТР задавил бизнесмена насмерть на праздновании дня рождения. В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина, которого переехал БТР.
Стала известна причина обвала на новой трассе в Крыму
На транспортной развязке «Дубки-Левадки» в Симферопольском районе образовались оползни, которые могли парализовать движение на дороге и привести к непоправимым последствиям. Почему подрядчик не учел возможность природного явления, и кто будет исправлять ситуацию?
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрированы 227 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
27 ноября
В Крыму внезапно подешевел бензин
27 ноября
Россиянин заказал в Крым вертолет за 200 тысяч ради еды из McDonald’s
Отдыхающий в Крыму россиянин нанял частный вертолет, чтобы купить фастфуд на материке, сообщает РИА ФАН.