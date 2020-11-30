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Происшествия

Лобовое столкновение легковушек произошло в центре Симферополя

14:07 понедельник, 30 ноября 2020
Симферополь

Два человека пострадали при лобовом столкновении легковушек в районе радиорынка на улице Объездная в Симферополе.

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Крыму.

«В результате столкновения автомобилей «Волга» и Skoda пострадало два человека – водители автомобилей. (Спасатели) провели работы по деблокации пострадавшего водителя автомобиля «Волга», ограждению места ДТП, отключению аккумуляторных батарей», – сообщили в МЧС.

Фото с места аварии опубликовали в Telegram-канале AMS Simferopol. На снимке видно, что оба автомобиля получили сильные механические повреждения. В результате ДТП автомобиль Skoda развернуло поперек полосы. Столкновение привело к дорожному затору.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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