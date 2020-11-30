Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция

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Грибковые инфекции добавились к бактериальным осложнениям при COVID-19 – опасная инфекция повышает смертность пациентов в реанимациях на четверть.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на международный коллектив исследователей.

«Чаще всего пневмония, вызванная микозом (грибковой инфекцией), возникает на фоне снижения иммунитета и приема часто назначаемых при тяжелой форме COVID-19 препаратов – дексаметазона, тоцилизумаба и других. Главная опасность грибковой пневмонии в том, что ее сложнее выявить, чем вирусную или бактериальную, – говорится в материале. – Они поражают легкие больных, в результате умирают от 16 до 25% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии».

Уточняется, что международные микологические организации подготовили инструкцию для врачей в ковидных стационарах, в которой описаны основные принципы диагностики смертоносного грибка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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