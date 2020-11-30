Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму ● У министра транспорта Крыма нашли коронавирус ● Крымчане отказываются прививаться от гриппа ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19
Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция
фото © Новости Крыма
Грибковые инфекции добавились к бактериальным осложнениям при COVID-19 – опасная инфекция повышает смертность пациентов в реанимациях на четверть.
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на международный коллектив исследователей.
«Чаще всего пневмония, вызванная микозом (грибковой инфекцией), возникает на фоне снижения иммунитета и приема часто назначаемых при тяжелой форме COVID-19 препаратов – дексаметазона, тоцилизумаба и других. Главная опасность грибковой пневмонии в том, что ее сложнее выявить, чем вирусную или бактериальную, – говорится в материале. – Они поражают легкие больных, в результате умирают от 16 до 25% пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии».
Уточняется, что международные микологические организации подготовили инструкцию для врачей в ковидных стационарах, в которой описаны основные принципы диагностики смертоносного грибка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще трое пациентов с COVID скончались в Крыму. В Крыму зарегистрировали еще три смерти пациентов с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава республики в понедельник.
У министра транспорта Крыма нашли коронавирус. Министр транспорта РК Евгений Исаков заразился COVID-19.
Крымчане отказываются прививаться от гриппа. Повышение температуры тела и мышечные боли являются нормальной реакцией организма на прививку от гриппа.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Младшему из заразившихся шесть лет, старшему пациенту – 84 года.
В Севастополе продлен режим повышенной готовности
В Севастополе продлен режим повышенной готовности. Все ограничения, связанные с распространением коронавируса, будут действовать в регионе до 15 января.
Как распознать поражение легких при бессимптомном ковиде
Определить поражение легких при бессимптомном протекании заражения новой коронавирусной инфекцией поможет только компьютерная томография.
Легкие пациентов c COVID-19 поражает еще и грибковая инфекция
Грибковые инфекции добавились к бактериальным осложнениям при COVID-19 – опасная инфекция повышает смертность пациентов в реанимациях на четверть.
Концлагерь или дикий мир: владельца крымского сафари-парка обвинили в гибели львов
Вокруг «Тайгана» разгорается новый скандал.
27 ноября
В Крыму внезапно подешевел бензин
27 ноября
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой