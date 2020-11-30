Крымский астрофизик предупредил о мощнейшей вспышке на Солнце

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Мощнейшая вспышка на Солнце произошла в воскресенье, сообщил ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН (отдел Лаборатории физики Солнца), доктор физико-математических наук Юрий Цап.

«Эта вспышка достаточно мощная. Она произошла за восточным лимбом Солнца, и, соответственно, «выстрелила» в сторону от Земли. Сейчас она уже должна показываться на видимой стороне диска, и приблизительно через шесть-семь дней она дойдет до центрального меридиана звезды», - сообщил ученый, добавив, что вспышка является крупнейшей за последние три года.

Цап отметил, что накануне крымским ученым не удалось понаблюдать за явлением из-за облачной погоды, однако такая возможность появилась сейчас.

По его словам, многие исследователи до сих пор спорят о влиянии таких вспышек на человеческий организм.

«Конечно, определенное влияние есть. Тем более что есть метеозависимые люди, а есть те, на которых не особо влияют природные процессы. Конкретно эта вспышка едва ли существенным способом скажется, так как ускоренные частицы и плазма полетела в сторону от Земли», - сказал Цап.

Ученый подчеркнул, что больше всего солнечные вспышки оказывают влияние на околоземное космическое пространство.

«Земля защищена «щитом» из магнитосферы, а также озоновым слоем, который поглощает ультрафиолетовое излучение. Если мы возьмем открытый космос, то там эти защитные функции ослаблены и могут пострадать космонавты, а аппаратура выйти из строя, также это влияет на траекторию спутников», - заключил сотрудник обсерватории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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