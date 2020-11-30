Водный кризис
Развитие сюжета: Власти России установили сроки преодоления водного дефицита в Крыму ● Аксенов скрыл подрядчиков строительства опреснительной станции ● Жители Инкермана выступили против водозабора из озера ● Еще один эксперт дал уникальный совет как спасти Южный берег Крыма от засухи ● В Крыму определили организации, которые будут строить опреснитель морской воды
Крымские Мальдивы собираются осушить
фото © Александра Радченко
Популярное у крымчан место отдыха — водоем под селом Скалистое Бахчисарайского района, который за бирюзовый цвет и белые известняковые берега в народе прозвали «марсианским озером» или «Мальдивами» — может обмелеть. Глава Республики Сергей Аксенов поручил организовать водоснабжение именно отсюда.
Об этом шла речь на совещании по проблемам водоснабжения Крыма.
В частности, глава республики Сергей Аксенов поручил предприятию «Вода Крыма» и министерству ЖКХ РК проработать данный вопрос в течение недели.
«Жители обращают внимание, что нарушается график подвоза (воды). Есть водоем рядом, который можно использовать, на мой взгляд, для обеспечения водоснабжения села Скалистое… Отработайте в течение недели, выезжайте на место, смотрите, как максимально возможно использовать данный водоем для нужд Бахчисарайского района», – отметил он.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал не затягивать с принятием данного решения.
«Там решение есть, надо его быстро принять. Там большой водоем, он заполнен, люди будут оттуда получать воду – и напряжение точно спадет. Надо просто быстро принять, не затягивая», – сказал он.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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