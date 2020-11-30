Крымчане смогут увидеть семь премьер в Русском театре

В Крымском академическом русском драматическом театре им. Максима Горького с 20 декабря по 15 января представят семь премьер, сообщила руководитель литературно-драматургической театра Людмила Касьяненко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ранее в Крыму разрешили работу театров с 20 декабря по 15 января при условии, что зал будет заполнен не более чем на 30%. По словам Касьяненко, даже малое количество зрителей порадует труппу.

«Для творческих людей это большая радость, потому что спектакль не может существовать без живого дыхания зрительного зала. Хорошо известно, что спектакль существует здесь и сейчас. Два раза не повторится идентично тому, как игрался вчера. На мой взгляд, даже три человека могут поддержать спектакль. Зритель необходим актерам. Конечно, мы очень любим, когда в зале аншлаг, когда нет свободного места. Но даже если 30% - это хорошо для актеров, это живое общение. Никакие спектакли онлайн этого не заменят», - поделилась своими эмоциями руководитель.

Она добавила, что сейчас уже фактически сверстан репертуар на эти 25 дней.

«Там будет семь премьерных спектаклей, мы же все это время работали и репетировали. Проводили закрытый показ для коллектива, не демонстрировали публике. Мы за такой промежуток никогда не ставили столько премьер. И, конечно, актеры с нетерпением ждут», - сказала Касьянова, добавив, что на самоизоляции актеры также репетировали и вели активную деятельность в онлайн-режиме.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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