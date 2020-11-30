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Коронавирус в Крыму

Крымчане отказываются прививаться от гриппа

10:57 понедельник, 30 ноября 2020
Крымчане отказываются прививаться от гриппа

фото © Gazeta.ru

Повышение температуры тела и мышечные боли являются нормальной реакцией организма на прививку от гриппа.

Такое мнение высказала кандидат биологических наук Ирина Андроновская в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Люди боятся осложнений в виде повышения температуры и мышечной боли, но мы должны все понять, что ничего в мире не бывает бесплатно, в том числе и иммунитет. Мы должны за это заплатить минимальным воспалением. Однако нельзя допустить серьезного воспаления, это и входит в задачи разработчиков вакцин, но его невозможно совсем избежать», - рассказала она.

Андроновская назвала основные категории населения, которым нужно пройти вакцинацию в первую очередь.

«Если мы говорим о вакцинах от гриппа, то прививать в первую очередь нужно группы риска: пожилых людей, для которых очень высок риск вторичных осложнений после гриппозной инфекции, и детей, которые являются очень интенсивным переносчиком.  В эту группу также вошли студенты, люди, которые продолжают социальную активность, преподаватели и, конечно, медработники», - добавила специалист.

Чтобы не бояться прививки, нужно четко понимать, кому она может быть вредна, а кому нет.

«Главное противопоказание вакцин от гриппа - это аллергия на куриный белок, потому что вирусы выращиваются в основном на куриных эмбрионах. Но можно провести аллергопробы, чтобы выяснить есть ли у человека реакция на такую вакцину», - заключила Андроновская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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