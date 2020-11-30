Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● В Крыму все стабильно: каждый день - более двухсот новых заболевших COVID-19 ● Россиянин заразился коронавирусом и умер во время свадебного путешествия в Крыму ● В Севастополе выявлено 63 новых случая коронавируса, два пациента скончались ● Когда в Крыму сформируется коллективный иммунитет к COVID-19
Крымчане отказываются прививаться от гриппа
фото © Gazeta.ru
Повышение температуры тела и мышечные боли являются нормальной реакцией организма на прививку от гриппа.
Такое мнение высказала кандидат биологических наук Ирина Андроновская в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Люди боятся осложнений в виде повышения температуры и мышечной боли, но мы должны все понять, что ничего в мире не бывает бесплатно, в том числе и иммунитет. Мы должны за это заплатить минимальным воспалением. Однако нельзя допустить серьезного воспаления, это и входит в задачи разработчиков вакцин, но его невозможно совсем избежать», - рассказала она.
Андроновская назвала основные категории населения, которым нужно пройти вакцинацию в первую очередь.
«Если мы говорим о вакцинах от гриппа, то прививать в первую очередь нужно группы риска: пожилых людей, для которых очень высок риск вторичных осложнений после гриппозной инфекции, и детей, которые являются очень интенсивным переносчиком. В эту группу также вошли студенты, люди, которые продолжают социальную активность, преподаватели и, конечно, медработники», - добавила специалист.
Чтобы не бояться прививки, нужно четко понимать, кому она может быть вредна, а кому нет.
«Главное противопоказание вакцин от гриппа - это аллергия на куриный белок, потому что вирусы выращиваются в основном на куриных эмбрионах. Но можно провести аллергопробы, чтобы выяснить есть ли у человека реакция на такую вакцину», - заключила Андроновская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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