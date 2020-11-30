Коронавирус в Крыму: власти Ялты анонсировали зимние ярмарки

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Администрация Ялты анонсирует проведение в декабре ряда ярмарок, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией на полуострове.

Так, согласно опубликованной информации, ярмарки планируют провести:

4 декабря – в Кореизе в районе дома № 10 по улице Маяковского и в г. Алупка на ул. Сурикова, в районе городской котельной;

5 декабря – в Форосе на улице Космонавтов, 18;

6 декабря – в пгт Краснокаменка на ул. Алуштинская, (в районе троллейбусного кольца) и в пгт Симеиз, ул.Советская, в районе дома №18.

При этом по данным Роспотребнадзора, самый высокий уровень заражений коронавирусом зафиксирован в Симферополе и Ялте, серьезный рост – в Бахчисарайском, Кировском и Ленинском районах.

Также в Роспотребнадзоре отмечают тенденцию к росту больных в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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